Sortie nature La faune de l’hiver Office de Tourisme de Vallorcine Vallorcine

Sortie nature La faune de l’hiver

Office de Tourisme de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Les animaux de montagne ont tous une stratégie pour passer l’hiver. Apprenons lesquelles et partons enquêter ensemble sur la piste sauvage.

Office de Tourisme de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

English :

Mountain animals all have a strategy for getting through the winter. Let’s learn what they are and investigate together on the wild trail.

