Sortie nature La faune de l’hiver Office de Tourisme de Vallorcine Vallorcine

Sortie nature La faune de l’hiver
Office de Tourisme de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
2026-02-25
Les animaux de montagne ont tous une stratégie pour passer l’hiver. Apprenons lesquelles et partons enquêter ensemble sur la piste sauvage.
Office de Tourisme de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84
English :
Mountain animals all have a strategy for getting through the winter. Let’s learn what they are and investigate together on the wild trail.
