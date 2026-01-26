Sortie nature, La flore des milieux dunaires L’Aiguillon-la-Presqu’île
Sortie nature, La flore des milieux dunaires L’Aiguillon-la-Presqu’île mercredi 8 avril 2026.
Sortie nature, La flore des milieux dunaires
Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-08 16:30:00
Date(s) :
2026-04-08
Venez découvrir la flore des milieux dunaires avec un botaniste expérimenté.
Venez découvrir les milieux et la flore spécifique et fragile des milieux dunaires de la Pointe de l’Aiguillon avec un animateur botaniste.
Rendez-vous sur le parking de la Pointe de l’Aiguillon
Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
Come and discover the flora of dune environments with an experienced botanist.
