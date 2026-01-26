Sortie nature, La flore des milieux dunaires

Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 16:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Venez découvrir la flore des milieux dunaires avec un botaniste expérimenté.

Venez découvrir les milieux et la flore spécifique et fragile des milieux dunaires de la Pointe de l’Aiguillon avec un animateur botaniste.

Rendez-vous sur le parking de la Pointe de l’Aiguillon

.

Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the flora of dune environments with an experienced botanist.

L’événement Sortie nature, La flore des milieux dunaires L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud