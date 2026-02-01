Sortie nature La forêt en hiver Chamonix-Mont-Blanc

Sortie nature La forêt en hiver

Devant la maison de village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Prenons le temps de découvrir la forêt en hiver. Comment reconnaitre les arbres et apprendre qui les habitent ?

Une sortie pour artistes et scientifiques amateurs, entre la science et le sensible.

Devant la maison de village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

English :

Let’s take the time to discover the forest in winter. How can we recognize trees and learn who lives in them?

An outing for artists and amateur scientists, between science and the sensory.

