Sortie nature La forêt se la raconte au chemin forestier du Murôt Languimberg

Languimberg

Sortie nature La forêt se la raconte au chemin forestier du Murôt

entrée du chemin forestier du Murôt Languimberg Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03 11:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Plongez au cœur de la forêt pour une immersion sensorielle et ludique ! À l’occasion de cette sortie intitulée ‘La forêt se la raconte , nous partirons à la découverte de l’écosystème forestier, de ses majestueux géants verts aux plus discrets tapis de mousses. Cette aventure nous invite à mieux comprendre la dendrologie (l’étude des arbres) en observant différentes espèces, en apprenant à reconnaitre leur écorce, leurs feuilles et leur histoire. Mais la forêt ne se résume pas aux arbres seuls, elle fourmille de vie sauvage. Nous tenterons d’apercevoir et d’identifier les habitants de la forêt, à travers leurs traces, leurs chants et leurs indices de présence en forêt. Enfin, un focus tout particulier sera dédié à ces minuscules merveilles que sont les mousses et les bryophytes, véritables témoins de l’humidité et de la pureté de l’air. Des jumelles seront mises à votre disposition afin de profiter pleinement de l’observation. Après une brève présentation suivie d’un court briefing, nous partirons à la découverte des arbres qui peuplent la forêt. Le parcours est facile et d’une distance d’environ 4 km. Il est toutefois recommandé de porter des vêtements et des chaussures adaptés pour vivre cette expérience dans les meilleures conditions. La sortie est payante. Cette sortie n’est pas adaptée à nos amis les animaux. Prévente en ligne https://tinyurl.com/5n7vmpwh et à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud. Pas de vente sur place.Tout public

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entrée du chemin forestier du Murôt Languimberg 57810 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Dive into the heart of the forest for a sensory immersion experience! During this outing, entitled La forêt se la raconte , we’ll discover the forest ecosystem, from its majestic green giants to the most discreet moss carpets. This adventure invites us to gain a better understanding of dendrology (the study of trees) by observing different species, and learning to recognize their bark, leaves and history. But the forest is more than just trees it’s teeming with wildlife. We’ll try to spot and identify the forest’s inhabitants, through their tracks, songs and signs of presence in the forest. Last but not least, we’ll be focusing on the tiny wonders of mosses and bryophytes, which bear witness to the humidity and purity of the air. Binoculars will be at your disposal to make the most of the observation. After a brief presentation and briefing, we’ll set off to discover the trees that populate the forest. The route is easy and about 4 km long. Appropriate clothing and footwear are recommended for the best possible experience. There is a charge for the outing. This outing is not suitable for pets. Pre-sale online at https://tinyurl.com/5n7vmpwh and at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office. No sales on site.

L’événement Sortie nature La forêt se la raconte au chemin forestier du Murôt Languimberg a été mis à jour le 2026-04-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG