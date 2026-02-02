Sortie nature La Gagée de Bohême

Réserve Régionale la Vallée du Pressoir Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Pour cette première date, on vous donne rendez-vous pour une sortie de découverte de la Gagée de Bohême, l’emblème de la Réserve Naturelle de la Vallée du Pressoir. Venez en savoir plus sur cette petite plante jaune qui fleurit au milieu de l’hiver et sur son environnement. Chaussures de randonnées

Les sorties nature continuent avec le service Biodiversité pour cette nouvelle année 2026 !

Pour cette première date, on vous donne rendez-vous pour la traditionnelle sortie de découverte de la Gagée de Bohême, l’emblème de la Réserve Naturelle de la Vallée du Pressoir. Venez en savoir plus sur cette petite plante jaune qui fleurit au milieu de l’hiver et sur son environnement si particulier. Visite d’environ 2h, chaussures de randonnées conseillées et tenue adaptée aux conditions météorologiques. .

Réserve Régionale la Vallée du Pressoir Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65 contact@maisonduthouarsais.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature La Gagée de Bohême

On this first date, we invite you to join us for an outing to discover the Bohemian mistletoe, the emblem of the Vallée du Pressoir Nature Reserve. Come and find out more about this little yellow plant that blooms in mid-winter and its environment. Hiking shoes

L’événement Sortie nature La Gagée de Bohême Thouars a été mis à jour le 2026-01-30 par Maison du Thouarsais