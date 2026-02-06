Sortie nature la haie Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Sortie nature la haie

Maison de la Nature 5 rue Herronière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif :

Date :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Découverte des richesses insoupçonnées de la haie (véritable refuge pour de nombreux animaux), rôle, composition, évolution… Sortie gratuite

.

Maison de la Nature 5 rue Herronière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

English :

Discover the unsuspected riches of the hedge (a veritable refuge for many animals), its role, composition and evolution… Free outing

