Sortie nature la haie Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Maison de la Nature 5 rue Herronière Boult-aux-Bois Ardennes
Début : 2026-04-01
Découverte des richesses insoupçonnées de la haie (véritable refuge pour de nombreux animaux), rôle, composition, évolution… Sortie gratuite
Maison de la Nature 5 rue Herronière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
Discover the unsuspected riches of the hedge (a veritable refuge for many animals), its role, composition and evolution… Free outing
