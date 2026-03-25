Sortie nature la noue, havre pour la vie sauvage Église Pouilly-sur-Meuse

Sortie nature la noue, havre pour la vie sauvage

Église Rue du Grand Four Pouilly-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Grand angle sur la Meuse sauvage blottie sur la noue des Pâtureaux. Dans un contexte calme et authentique, venez vous ressourcer, à l’écoute du moindre battement d’ailes, de la moindre prise de parole, du moindre reflet ou écho lumineux de cette zone humide à la fois relictuelle et fragile.

Le départ s’effectue devant l’église. Clôture des inscriptions, qui sont obligatoires auprès du Conservatoire d’espaces naturels , la veille à 14h. Chaussures de marche et paire de jumelles conseillées.Tout public

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Église Rue du Grand Four Pouilly-sur-Meuse 55700 Meuse Grand Est +33 3 87 03 00 97 animation@cen-lorraine.fr

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English :

Wide angle on the wild Meuse nestling in the Pâtureaux valley. In a calm, authentic setting, come and recharge your batteries, listening for the slightest flutter of wings, the slightest utterance, the slightest reflection or echo of light in this relict and fragile wetland.

Start in front of the church. Registration, which is compulsory with the Conservatoire d’espaces naturels, closes at 2pm the day before. Walking shoes and binoculars recommended.

L’événement Sortie nature la noue, havre pour la vie sauvage Pouilly-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-03-25 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE