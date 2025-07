Sortie nature la nuit des chauves-souris Baerenthal

Sortie nature la nuit des chauves-souris Baerenthal vendredi 22 août 2025.

Sortie nature la nuit des chauves-souris

Baerenthal Moselle

Accompagné d’une malle pédagogique et de son détecteur d’ultrasons, l’animateur vous entraînera à la découverte du monde fascinant des chauves-souris. Quelques animations ludiques agrémenteront la sortie où les enfants (à partir de 8 ans) sont les bienvenus.

Tous publics à partir de 8 ans prévoir une tenue adaptée et une lampe de poche.

Sur inscription auprès de l’office de tourisme au 03 87 06 16 16 ou via mail à contact@tourisme-paysdebitche.fr

Sortie animée par la Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche.Tout public

Baerenthal 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 06 16 16 contact@tourisme-paysdebitche.fr

English :

Accompanied by an educational trunk and ultrasonic detector, the guide will take you on a fascinating tour of the world of bats. Children (aged 8 and over) are welcome to join in the fun.

All ages 8 and up bring suitable clothing and a flashlight.

Registration with the tourist office on 03 87 06 16 16 or by e-mail at contact@tourisme-paysdebitche.fr

Led by the Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche.

German :

In Begleitung eines pädagogischen Koffers und eines Ultraschalldetektors wird der Betreuer Sie in die faszinierende Welt der Fledermäuse entführen. Kinder (ab 8 Jahren) sind herzlich willkommen.

Alle ab 8 Jahren bitte bringen Sie geeignete Kleidung und eine Taschenlampe mit.

Nach Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt unter 03 87 06 16 16 oder per E-Mail an contact@tourisme-paysdebitche.fr

Vom Naturschutzgebiet Rochers et Tourbières du Pays de Bitche geleiteter Ausflug.

Italiano :

Accompagnata da un baule didattico e da un rilevatore di ultrasuoni, la guida vi condurrà alla scoperta dell’affascinante mondo dei pipistrelli. I bambini (a partire dagli 8 anni) sono invitati a partecipare al divertimento.

Adatto a tutte le età a partire dagli 8 anni portare abbigliamento adatto e una torcia.

Per prenotare, contattare l’Ufficio del turismo al numero 03 87 06 16 16 o inviare un’e-mail a contact@tourisme-paysdebitche.fr

Condotto dalla Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche.

Espanol :

Acompañado de un baúl educativo y un detector de ultrasonidos, el guía le llevará a descubrir el fascinante mundo de los murciélagos. Los niños (a partir de 8 años) son bienvenidos a unirse a la diversión.

A partir de 8 años: traiga ropa adecuada y una linterna.

Para reservar, póngase en contacto con la Oficina de Turismo en el teléfono 03 87 06 16 16 o envíe un correo electrónico a contact@tourisme-paysdebitche.fr

Dirigido por la Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pays de Bitche.

L’événement Sortie nature la nuit des chauves-souris Baerenthal a été mis à jour le 2025-07-25 par OT DU PAYS DE BITCHE