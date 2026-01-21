Sortie nature La vie dans les rochers à marée basse

Port de penhors Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Profitez d’une pêche à pied pour découvrir la flore et la faune du littoral et participer aux observations naturalistes. Vous serez surpris de voir tout ce qui se cache sous vos pieds. N’oubliez pas vos jumelles !

20 participants maximum, sur réservation au 06 73 86 64 71.

Prévoir des bottes.

Nombre de kilomètre 1.

Durée 1h30. .

Port de penhors Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie nature La vie dans les rochers à marée basse Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Destination Pays Bigouden