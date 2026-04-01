Le Malzieu-Ville

SORTIE NATURE LA VIE DE LA TRUYÈRE

Tour de Bodon Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Venez découvrir la faune et la flore des rives de la Truyère.

Alexandre Burtin, guide naturaliste et guide de pêche, partagera avec vous ses connaissances et sa passion pour les habitants de notre rivière. Ouvrons l’œil et restons discrets!

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

Venez découvrir la faune et la flore des rives de la Truyère.

Alexandre Burtin, guide naturaliste et guide de pêche, partagera avec vous ses connaissances et sa passion pour les habitants de notre rivière. Ouvrons l’œil et restons discrets!

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. .

Tour de Bodon Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

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English :

Come and discover the flora and fauna along the banks of the Truyère.

Alexandre Burtin, naturalist and fishing guide, will share his knowledge and passion for the inhabitants of our river. Let’s keep our eyes open and our eyes shut!

Registration required at the Tourist Office.

L’événement SORTIE NATURE LA VIE DE LA TRUYÈRE Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-04-04 par 48-OT Margeride en Gévaudan