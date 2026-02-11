Sortie Nature La vie des arbres La Prairie Enchantée Exireuil
Sortie Nature La vie des arbres La Prairie Enchantée Exireuil dimanche 26 avril 2026.
La Prairie Enchantée 9 LD LA COLLINIERE Exireuil Deux-Sèvres
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
2026-04-26
Venez découvrir et échanger sur le développement des arbres, leur vie, leur rôle dans le cycle de l’eau, leurs bienfaits sur le climat… La collection d’arbres présents, dont plusieurs centenaires, illustrera le propos. .
La Prairie Enchantée 9 LD LA COLLINIERE Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 95 01 87 chris53.dupuis@orange.fr
