Sortie Nature La vie des arbres La Prairie Enchantée Exireuil

Sortie Nature La vie des arbres

La Prairie Enchantée 9 LD LA COLLINIERE Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Venez découvrir et échanger sur le développement des arbres, leur vie, leur rôle dans le cycle de l’eau, leurs bienfaits sur le climat… La collection d’arbres présents, dont plusieurs centenaires, illustrera le propos. .

La Prairie Enchantée 9 LD LA COLLINIERE Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 95 01 87 chris53.dupuis@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie Nature La vie des arbres

L’événement Sortie Nature La vie des arbres Exireuil a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Haut Val De Sèvre