Sortie nature La vie des goélands, entre ville et nature Bassin du Roy Le Havre

Certains goélands se reproduisent sur les toits du Havre, mais d’autres préfèrent la quiétude de l’îlot artificiel du Ratier, aménagé dans l’estuaire de la Seine.

La Maison de l’Estuaire vous propose une sortie au port de pêche du Havre pour mieux connaître l’écologie de ces oiseaux marins installés pour beaucoup en milieu urbain. Venez les observer de plus près pour découvrir leur histoire !

Rendez-vous au bord du bassin du Roy, face à la Halle aux poissons

A partir de 8 ans Durée 1h30

Une animation réalisée en partenariat avec la Ville du Havre

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou via la plateforme Helloasso helloasso.com/associations/mison-de-l-estuaire .

