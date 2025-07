Sortie nature La vie d’une ruche Mouriès

La vie d’une ruche participez à une sortie nature sur le thème des abeilles, à Mouriès, le samedi 12 juillet et le dimanche 31 août, de 16h à 18h !

Avec Aurore Dupont, apicultrice



Abeilles, faux bourdons, reine propolis… Venez vous imprégner de cette atmosphère sacrée en ouvrant une ruche. Visite suivie d’une dégustation.



Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation par téléphone .

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

English :

The life of a beehive: take part in a nature outing on the theme of bees, in Mouriès, on Saturday 12 July and Sunday 31 August, from 4pm to 6pm!

German :

Das Leben eines Bienenstocks: Nehmen Sie an einem Naturausflug zum Thema Bienen in Mouriès teil, und zwar am Samstag, den 12. Juli, und am Sonntag, den 31. August, jeweils von 16 bis 18 Uhr!

Italiano :

La vita di un alveare: partecipate a un’escursione naturalistica sul tema delle api, a Mouriès, sabato 12 luglio e domenica 31 agosto, dalle 16.00 alle 18.00!

Espanol :

La vida de una colmena: participe en una salida natural sobre el tema de las abejas, en Mouriès, el sábado 12 de julio y el domingo 31 de agosto, de 16:00 a 18:00 h

