La Cerlangue

Sortie nature La vie foisonnante des cressonnières

Pont de Saint-Jean-d’Abbetot La Cerlangue Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 18:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Une balade à la découverte de l’histoire, de la flore et de la faune des anciennes cressonnières de La Cerlangue.

Au pied des falaises de La Cerlangue, à l’abri des regards humains, se cache un écosystème insoupçonné, celui des anciennes cressonnières.

Dans cette zone humide et protégée se joue un ballet incessant entre proies et prédateurs, dans l’eau des sources et des vieux bassins, comme dans les hautes herbes où la faune et la flore sont particulièrement diversifiées. Des sources aux prairies, venez observer le fonctionnement écologique de ces milieux préservés et uniques sur le territoire.

A partir de 7 ans Durée 2h30

Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via la plateforme Helloasso https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire .

Pont de Saint-Jean-d’Abbetot La Cerlangue 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 80 01 communication@maisondelestuaire.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature La vie foisonnante des cressonnières

L’événement Sortie nature La vie foisonnante des cressonnières La Cerlangue a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie