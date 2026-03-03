Sortie nature La vie microscopique des mares Parking communal Saint-Marc-la-Lande

Sortie nature La vie microscopique des mares

Parking communal Maison de la réserve Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Sortie nature organisée par Deux-Sèvres Nature Environnement.

Plancton, petits crustacés, mollusques, larves d’amphibiens et de libellules…

Venez découvrir la vie microscopique des mares de la Réserve Naturelle Régionale

du Bocage des Antonins avec Léa Collober, réalisatrice du film Odyssée Mare

(Grand prix du FIFO de Ménigoute 2024). .

Parking communal Maison de la réserve Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 13 25 37 alexandre.boissinot@dsne.org

