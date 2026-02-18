[Sortie Nature] La vie sauvage des bâtiments

Rendez-vous au parking de la mairie Grèges Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Nos maisons bruissent de vie?! Entre les pierres, sous les tuiles, la faune s’installe et nous côtoie au fil des saisons. Petits et grands, venez explorer ce monde caché du bâti?: une aventure ludique et pleine de découvertes, au cœur de votre commune?!

Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme au 02 32 14 40 60 .

Rendez-vous au parking de la mairie Grèges 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60 contact@dieppetourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Sortie Nature] La vie sauvage des bâtiments

L’événement [Sortie Nature] La vie sauvage des bâtiments Grèges a été mis à jour le 2026-02-18 par Seine-Maritime Attractivité