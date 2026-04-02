Sortie nature L’appel du sauvage Maison de la chauve-souris Kernascléden

Kernascléden

Sortie nature L’appel du sauvage

Maison de la chauve-souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:30:00

fin : 2026-05-06 16:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Menez l’enquête et partez à la rencontre des arbres et de la faune sauvage dans l’univers de la forêt de Pont-Callec en recherchant les indices des animaux et en observant la végétation. Un monde incroyable nous entoure ! Inscription obligatoire. .

Maison de la chauve-souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31

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English :

L’événement Sortie nature L’appel du sauvage Kernascléden a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan