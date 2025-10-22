SORTIE NATURE LE BAGNAS POUR LES ENFANTS Agde

SORTIE NATURE LE BAGNAS POUR LES ENFANTS Agde mercredi 22 octobre 2025.

SORTIE NATURE LE BAGNAS POUR LES ENFANTS

Route de Sète Agde Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-22

Petits et grands, partez sur les traces des habitants du Bagnas, tout en vous amusant. A plumes, à poils, à antennes… Vous en découvrirez davantage sur ces drôles de bêtes.

Partez sur les traces des habitant du Bagnas en vous amusant.

À plumes, à poils…vous en découvrirez davantage sur ces drôles de bêtes !

> Sur réservation (lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription)

> Payant

#ESCAPADEALINFINI

#ESCAPADENATURE .

Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 contact@adena-bagnas.fr

English : SORTIE NATURE LE BAGNAS POUR LES ENFANTS

Young and old, follow in the footsteps of the inhabitants of Bagnas, while having fun. Feathered, furry, with antennas… you will discover more about these strange animals.

German : SORTIE NATURE LE BAGNAS POUR LES ENFANTS

Ob Groß oder Klein, begeben Sie sich auf die Spuren der Bewohner des Bagnas und haben Sie dabei jede Menge Spaß. Mit Federn, Haaren, Antennen… erfahren Sie mehr über diese lustigen Tiere.

Italiano :

Grandi e piccini potranno seguire le orme degli abitanti delle Bagnas, divertendosi. Piumati, pelosi, con antenne… Scoprirete di più su queste strane creature.

Espanol :

Jóvenes y mayores, sigan los pasos de los habitantes de las Bagnas, mientras se divierten. Con plumas, con pelos, con antenas… Descubrirás más sobre estas extrañas criaturas.

L’événement SORTIE NATURE LE BAGNAS POUR LES ENFANTS Agde a été mis à jour le 2025-09-21 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE