Sortie Nature Le bandit masqué

Cléré-les-Pins Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Début : 2025-07-15 09:00:00

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Nous partirons à la recherche de la Pie-grièche écorcheur, un oiseau aux mœurs atypiques et bio-indicateur des milieux agricoles.

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo. Nous prêtons des jumelles sur demande.

Rendez-vous à 09h00, sur le parking à côté de la maison médicale à Cléré-les-Pins (37)

Renseignements 06 43 39 68 17 (François)

Sur inscription uniquement 10 .

Cléré-les-Pins 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 43 39 68 17

English :

We’ll be on the lookout for the Red-backed Shrike, a bird with atypical habits and a bio-indicator of agricultural environments.

Bring walking shoes and weather-appropriate clothing. We can lend you binoculars on request.

German :

Wir werden uns auf die Suche nach dem Neuntöter machen, einem Vogel mit untypischen Verhaltensweisen und einem Bioindikator für landwirtschaftliche Umgebungen.

Bitte bringen Sie Wanderschuhe und dem Wetter angepasste Kleidung mit. Auf Anfrage verleihen wir Ferngläser.

Italiano :

Andremo alla ricerca dell’Averla capirossa, un uccello dalle abitudini atipiche e bioindicatore degli ambienti agricoli.

Portate scarpe da trekking e abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche. Su richiesta possiamo prestare un binocolo.

Espanol :

Iremos en busca del alcaudón dorsirrojo, ave de hábitos atípicos y bioindicadora de los medios agrícolas.

Traiga calzado para caminar y ropa adecuada para el tiempo. Podemos prestarle prismáticos si lo solicita.

