Sortie Nature Le Bois des Coutumes en chantier

Allonne Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 16:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Nettoyage au Bois des Coutumes venez participer au retrait de manchons grillagés dans le cadre d’une opération de nettoyage sur le Bois.

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec la commune d’Allonne, dans le cadre de Hauts-de-France Propres.

Informations pratiques

• Prévoir des chaussures de marche

• Prévoir un pique-nique

• Chiens non autorisés

Inscription obligatoire.

Allonne 60000 Oise Hauts-de-France

English :

Clean-up at Bois des Coutumes: come and help remove wire mesh sleeves as part of a clean-up operation at the Bois.

This activity is brought to you by the Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, in partnership with the commune of Allonne, as part of the Hauts-de-France Propres program.

Practical information

? Bring walking shoes

? Bring a picnic

? Dogs not allowed

Registration required.

L’événement Sortie Nature Le Bois des Coutumes en chantier Allonne a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis