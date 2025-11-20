Sortie nature “Le bois des oiseaux” Forêt domaniale de Bastard Pau

Sortie nature “Le bois des oiseaux”

Forêt domaniale de Bastard Boulevard Olof Palme Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 EUR

Tarif réduit

2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Initiation à l'observation des oiseaux et découverte des espèces vivant dans les bois.

Public De 5 à 99 ans (enfants accompagnés).

commun.vivant@gmail.com

