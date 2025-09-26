Sortie nature le brame du cerf Labastide-du-Vert

Sortie nature le brame du cerf

Labastide-du-Vert Lot

Organisé par la LPO

Chaque année à la saison des amours, la forêt résonne du brame du cerf.

Venez écouter cet étonnant spectacle et découvrir le Cerf élaphe, plus grand mammifère de nos forêts.

Labastide-du-Vert 46150 Lot Occitanie +33 6 01 75 40 05

English :

Organized by the LPO

Every year at mating season, the forest resounds with the bellowing of the stag.

Come and listen to this astonishing spectacle, and discover the red deer, the largest mammal in our forests.

German :

Organisiert von der LPO

Jedes Jahr zur Paarungszeit ertönt im Wald das Röhren der Hirsche.

Lauschen Sie diesem erstaunlichen Schauspiel und lernen Sie den Rothirsch, das größte Säugetier unserer Wälder, kennen.

Italiano :

Organizzato dalla LPO

Ogni anno, durante la stagione degli amori, la foresta risuona del muggito del cervo.

Venite ad ascoltare questo spettacolo straordinario e scoprite di più sul cervo rosso, il più grande mammifero delle nostre foreste.

Espanol :

Organizado por la LPO

Cada año, durante la época de celo, el bosque resuena con la berrea del ciervo.

Venga a escuchar este asombroso espectáculo y descubra más cosas sobre el ciervo rojo, el mayor mamífero de nuestros bosques.

