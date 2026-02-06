Sortie nature le Castor d’Europe RDV sur le parking du Camping de La Samaritaine Buzancy

Sortie nature le Castor d’Europe

RDV sur le parking du Camping de La Samaritaine Allée des étangs Buzancy Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2026-02-21

Le castor est de plus en plus présent en Argonne. Partons sur ses traces et apprenons-en plus sur son mode de vie ! Gratuit Org. par la Maison de la Nature de Boult-aux-Bois

RDV sur le parking du Camping de La Samaritaine Allée des étangs Buzancy 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

The beaver is increasingly present in the Argonne. Let’s follow in its footsteps and learn more about its way of life! Free Org. by Maison de la Nature de Boult-aux-Bois

