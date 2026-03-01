Sortie nature Le castor futur de la Réserve Naturelle Régionale

Téterchen Moselle

Gratuit

Gratuit

Samedi 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Suivons les traces du castor à travers la réserve.

Venez découvrir cet animal fantastique qui marque le présent et le futur d’un lieu de nature magnifique. N’oubliez pas vos bottes, en zones humides, elles sont utiles.

Avec Emma Heimburger, animatrice nature au Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine.Tout public

rue Stade Téterchen 57220 Moselle Grand Est +33 3 87 03 00 97 animation@cen-lorraine.fr

English :

Follow in the beaver’s footsteps through the reserve.

Come and discover this fantastic animal that shapes the present and future of a magnificent natural area. Don’t forget your boots they come in handy in wetlands.

With Emma Heimburger, nature coordinator at the Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine.

