SORTIE NATURE Maison de la Forêt Le Gâvre

A la découverte de l’Engoulevent en soirée, écoute et observation de l’oiseau mystérieux de la forêt Gratuit Apportez votre pique-nique

L’Engoulevent est un oiseau mystérieux. Après un long voyage en provenance d’Afrique, il arrive dans notre forêt pour se reproduire et passer l’été. Il recherche alors des biotopes bien particuliers de landes et de parcelles de régénération. A la tombée de la nuit, nous écoutons son chant étrange et nous assistons à son départ pour une chasse crépusculaire, typique de l’espèce. .

English :

A la découverte de l’Engoulevent in the evening, listen to and observe the mysterious bird of the forest Free Bring your own picnic

