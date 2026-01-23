SORTIE NATURE Maison de la Forêt Le Gâvre

SORTIE NATURE

Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre Loire-Atlantique

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 20:30:00

fin : 2026-09-09 23:00:00

Date(s) :

2026-09-09

A l’écoute du brame du Cerf , de 20h30 à 23h. Sur réservation.

La Forêt du Gâvre est le seul massif forestier d’importance qui abrite encore une population de Cerfs elaphe. Sur une période très courte durant septembre, nous pouvons entendre de nuit le bruit impressionnant des mâles qui brament pour marquer leur territoire et se reproduire. Après une présentation en salle sur les particularités biologiques et écologiques de cette espèce, nous nous regrouperons dans les voitures pour nous rendre à proximité des places de brâme préalablement repérées. Nous ne quitterons pas les petites routes et les allées forestières de manière à ne pas déranger les animaux dans une phase vitale de leur biologie. Nos sorties bénéficient de l’autorisation de l’ONF car elles visent à regrouper et encadrer les personnes intéressées.

Réservations sur Helloasso. .

Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire maisondelaforet44@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Listening to the stag’s bellow , from 8.30pm to 11pm. Reservations required.

L’événement SORTIE NATURE Le Gâvre a été mis à jour le 2026-01-23 par Point d’accueil de Blain