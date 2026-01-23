SORTIE NATURE Maison de la Forêt Le Gâvre

SORTIE NATURE

Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Découverte des champignons et sensibilisation du public à l’intérêt du règne fongique et son rôle bénéfique sur les arbres. Sur réservation

La forêt du Gâvre est bien connue pour sa richesse en espèces de champignons. Au cours d’une sortie mycologique encadrée par un spécialiste, vous alternerez des moments de cueillette individuelle et des moments de regroupement pour des déterminations et des explications sur la biologie fascinante du règne fongique. Avec un peu de chance, vous pourrez repartir chacun avec votre récolte pour une autre aventure, culinaire, cette fois !

Réservation en ligne sur HelloAsso .

Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire maisondelaforet44@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover fungi and raise public awareness of the interest of the fungal kingdom and its beneficial role on trees. By reservation only

L’événement SORTIE NATURE Le Gâvre a été mis à jour le 2026-01-23 par Pays Erdre Canal Forêt