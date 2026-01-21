SORTIE NATURE Maison de la Forêt Le Gâvre
Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre Loire-Atlantique
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-10-21 13:45:00
fin : 2026-10-21 17:00:00
2026-10-21
Sortie botanique, à la découverte des végétaux de la forêt du Gâvre, de 13h45 à 17h Sur réservation.
Cette sortie permet d’apprendre à reconnaître les arbres de la forêt du Gâvre, ainsi que des plantes des sous-bois et du bord des chemins. Après cette découverte, un petit guide-résumé (avec photos et explications) est envoyé à chacun des participants. Prévoir des chaussures de marche.
Réservation en ligne sur HelloAsso .
Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire maisondelaforet44@orange.fr
English :
Botanical outing to discover the plants of the Gâvre forest, from 1.45pm to 5pm Reservation required.
