SORTIE NATURE Maison de la Forêt Le Gâvre

SORTIE NATURE

Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre Loire-Atlantique

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 13:45:00

fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Sortie botanique, à la découverte des végétaux de la forêt du Gâvre, de 13h45 à 17h Sur réservation.

Cette sortie permet d’apprendre à reconnaître les arbres de la forêt du Gâvre, ainsi que des plantes des sous-bois et du bord des chemins. Après cette découverte, un petit guide-résumé (avec photos et explications) est envoyé à chacun des participants. Prévoir des chaussures de marche.

Réservation en ligne sur HelloAsso .

Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire maisondelaforet44@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Botanical outing to discover the plants of the Gâvre forest, from 1.45pm to 5pm Reservation required.

L’événement SORTIE NATURE Le Gâvre a été mis à jour le 2026-01-21 par Pays Erdre Canal Forêt