Sénas

Sortie nature Le génie de la garrigue, quand la nature brave les éléments

Samedi 25 avril 2026 de 14h à 17h.

Annulé en cas de mauvais temps. Sénas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le génie de la garrigue quand la nature brave les éléments

Découvrez les secrets des plantes et animaux de nos garrigues méditerranéennes un milieu naturel exceptionnel de biodiversité.

Maria Bertilsson, Rythm’Alpilles

Sénas

Le génie de la garrigue quand la nature brave les éléments

Découvrez les secrets des plantes et animaux de nos garrigues méditerranéennes un milieu naturel exceptionnel de biodiversité.

Maria Bertilsson, Rythm’Alpilles

Sénas .

Sénas 13560 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

The genius of the garrigue: when nature braves the elements

Discover the secrets of the plants and animals of our Mediterranean garrigues, a natural environment of exceptional biodiversity.

Maria Bertilsson, Rythm?Alpilles

Sénas

L’événement Sortie nature Le génie de la garrigue, quand la nature brave les éléments Sénas a été mis à jour le 2026-04-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles