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Sortie nature Le génie de la garrigue, quand la nature brave les éléments Sénas

Sortie nature Le génie de la garrigue, quand la nature brave les éléments Sénas samedi 25 avril 2026.

Ville : 13560 Sénas

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Sénas

Sortie nature Le génie de la garrigue, quand la nature brave les éléments

Samedi 25 avril 2026 de 14h à 17h.

Annulé en cas de mauvais temps. Sénas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Le génie de la garrigue quand la nature brave les éléments
Découvrez les secrets des plantes et animaux de nos garrigues méditerranéennes un milieu naturel exceptionnel de biodiversité.
Maria Bertilsson, Rythm’Alpilles
Sénas
Le génie de la garrigue quand la nature brave les éléments
Découvrez les secrets des plantes et animaux de nos garrigues méditerranéennes un milieu naturel exceptionnel de biodiversité.
Maria Bertilsson, Rythm’Alpilles
Sénas   .

Sénas 13560 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00  contact@parc-alpilles.fr

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English :

The genius of the garrigue: when nature braves the elements
Discover the secrets of the plants and animals of our Mediterranean garrigues, a natural environment of exceptional biodiversity.
Maria Bertilsson, Rythm?Alpilles
Sénas

L’événement Sortie nature Le génie de la garrigue, quand la nature brave les éléments Sénas a été mis à jour le 2026-04-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles

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