Sortie nature Le grand retour des oiseaux

Amiens Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 08:45:00

fin : 2026-04-11 11:00:00

Date(s) :

2026-04-11

QÀ l’heure où la brume se lève, ils s’égosillent, virevoltent et s’envolent à notre approche… Venez découvrir le fabuleux monde des oiseaux des marais communaux de Camon.

Information pratique

• Prévoir des chaussures de marche

• Prévoir des jumelles

• Chiens non autorisés

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/le-grand-retour-des-oiseaux/

QÀ l’heure où la brume se lève, ils s’égosillent, virevoltent et s’envolent à notre approche… Venez découvrir le fabuleux monde des oiseaux des marais communaux de Camon.

Information pratique

• Prévoir des chaussures de marche

• Prévoir des jumelles

• Chiens non autorisés

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/le-grand-retour-des-oiseaux/ .

Amiens 80450 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As the fog lifts, they chirp, twirl and fly away as we approach? Come and discover the fabulous world of birds on Camon’s communal marshes.

Practical information

? Bring walking shoes

? Bring binoculars

? Dogs not allowed

Register with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France on https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/le-grand-retour-des-oiseaux/

L’événement Sortie nature Le grand retour des oiseaux Amiens a été mis à jour le 2026-03-05 par OT D’AMIENS