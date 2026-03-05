Sortie nature Le grand retour des oiseaux Amiens
Sortie nature Le grand retour des oiseaux Amiens samedi 11 avril 2026.
Sortie nature Le grand retour des oiseaux
Amiens Somme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 08:45:00
fin : 2026-04-11 11:00:00
Date(s) :
2026-04-11
QÀ l’heure où la brume se lève, ils s’égosillent, virevoltent et s’envolent à notre approche… Venez découvrir le fabuleux monde des oiseaux des marais communaux de Camon.
Information pratique
• Prévoir des chaussures de marche
• Prévoir des jumelles
• Chiens non autorisés
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/le-grand-retour-des-oiseaux/
Amiens 80450 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org
English :
As the fog lifts, they chirp, twirl and fly away as we approach? Come and discover the fabulous world of birds on Camon’s communal marshes.
Practical information
? Bring walking shoes
? Bring binoculars
? Dogs not allowed
Register with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France on https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/le-grand-retour-des-oiseaux/
