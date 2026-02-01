Sortie nature Le marais d’Angoulins Rencontre entre terre et mer

Chemin de la Platère Angoulins Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 09:30:00

fin : 2026-03-22 12:30:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-03-22

L’E.C.O.L.E de la mer vous invite pour une balade sur une petite boucle de 5 km, vous découvrirez une véritable mosaïque de paysages et de milieux naturels, de la vue sur la vasière aux marais, en passant par la dune.

.

Chemin de la Platère Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 30 30 contact@ecoledelamer.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nature outing Le marais d’Angoulins rencontre entre terre et mer

The E.C.O.L.E de la mer invites you on a short 5 km loop, where you’ll discover a veritable mosaic of landscapes and natural environments, from the view over the mudflats to the marshes, via the dunes.

L’événement Sortie nature Le marais d’Angoulins Rencontre entre terre et mer Angoulins a été mis à jour le 2026-02-11 par Nous La Rochelle