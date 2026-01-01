[Sortie nature] Le port de Dieppe Rendez-vous au début de la jetée ouest du Port de Dieppe au niveau du local SNSM Dieppe

[Sortie nature] Le port de Dieppe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 14:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Envie d’aventure et de découvertes ?

Partez en balade pour explorer la biodiversité unique du port !

Accompagnés d’un guide, vous découvrirez la faune et la flore locales, tout en profitant d’une promenade conviviale et enrichissante.

Un moment idéal pour prendre l’air, s’émerveiller de la nature qui nous entoure et partager un bon moment en pleine nature.

Rejoignez nous pour une escapade pleine de surprises ! .

Rendez-vous au début de la jetée ouest du Port de Dieppe au niveau du local SNSM Port de Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com

