Sortie nature Les amphibiens de la Réserve naturelle Réserve Naturelle Tercis-les-Bains

Sortie nature Les amphibiens de la Réserve naturelle

Réserve Naturelle RDV Entrée Lesmottes Tercis-les-Bains Landes

Gratuit

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Ils chantent, ils nagent, ils s’enfouissent au sol et certains grimpent aux arbres. Venez découvrir ces sympathiques ces animaux qui vivent une double vie. Bottes indispensables et lampes frontales. Places limitées, réservation avant le 4 mars. .

English : Sortie nature Les amphibiens de la Réserve naturelle

They sing, they swim, they burrow into the ground and some climb trees. Come and discover these friendly animals who live a double life. Boots and headlamps essential. Places are limited, so book before March 4.

