Sortie nature Les amphibiens du site de Courpain Jargeau

Site naturel de Courpain Jargeau Loiret

Début : Samedi 2026-03-28 09:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00

2026-03-28

Découverte des amphibiens qui peuplent le site de Courpain.
Tous publics gratuit Rendez-vous à l’observatoire au site de Courpain Ouvrouer les champs   .

Site naturel de Courpain Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60  accueil@maisondeloire45.org

