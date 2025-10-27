SORTIE NATURE Les Angles
Lundi 27 octobre de 10h00 à 12h00 Sortie nature à la découverte des oiseaux et atelier dessin avec Benjamin Joffre. Départ Office de tourisme. Places limitées. Inscription gratuit en ligne. A partir de 8 ans…
Office de tourisme Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
English :
Monday October 27, 10:00 am to 12:00 pm: Nature outing to discover birds and drawing workshop with Benjamin Joffre. Departure from the Tourist Office. Places limited. Free online registration. Ages 8 and up…
German :
Montag, 27. Oktober, 10.00-12.00 Uhr: Naturausflug zur Entdeckung von Vögeln und Zeichenworkshop mit Benjamin Joffre. Abfahrt von der Touristeninformation. Begrenzte Anzahl an Plätzen. Kostenlose Online-Anmeldung. Ab 8 Jahren…
Italiano :
Lunedì 27 ottobre dalle 10 alle 12: uscita naturalistica alla scoperta degli uccelli e laboratorio di disegno con Benjamin Joffre. Partenza dall’Ufficio del Turismo. Posti limitati. Iscrizione online gratuita. A partire dagli 8 anni…
Espanol :
Lunes 27 de octubre de 10.00 a 12.00 h: Salida a la naturaleza para descubrir las aves y taller de dibujo con Benjamin Joffre. Salida de la Oficina de Turismo. Plazas limitadas. Inscripción gratuita en línea. A partir de 8 años…
