Informations pratiques

Grèges

[Sortie nature] Les animaux cachés du bâti

37 Gr Grande Rue Grèges Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Nos maisons bruissent de vie ?

Entre les pierres, sous les tuiles, la faune s’installe et nous côtoie au fil des saisons. Petits et grands, venez explorer ce monde caché du bâti. Une aventure ludique et pleine de découvertes, au cœur de votre commune.

Une découverte inédite proposée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO Normandie) dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communal porté par Dieppe-Maritime.

Réservation obligatoire auprès de l’office Dieppe Tourisme au 02 32 14 40 60 .

37 Gr Grande Rue Grèges 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 60

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English : [Sortie nature] Les animaux cachés du bâti

L’événement [Sortie nature] Les animaux cachés du bâti Grèges a été mis à jour le 2026-07-30 par Seine-Maritime Attractivité