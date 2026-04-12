Sortie nature Les bonnes mauvaises herbes Parc naturel régional des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence
Sortie nature Les bonnes mauvaises herbes Parc naturel régional des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence dimanche 12 avril 2026.
Sortie nature Les bonnes mauvaises herbes
Dimanche 12 avril 2026 Horaires de départ de 9h30 à 12h. Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Sortie nature Les bonnes mauvaises herbes
Venez découvrir les plantes médicinales et comestibles des Alpilles.
Les bonnes mauvaises herbes
Découverte des plantes médicinales et comestibles des Alpilles. Par Anne-Sophie, médecin naturaliste. Balade accessible aux marcheurs de niveau moyen. .
Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Nature outing The good weeds
Come and discover the medicinal and edible plants of the Alpilles.
L’événement Sortie nature Les bonnes mauvaises herbes Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-27 par Parc Naturel Régional des Alpilles