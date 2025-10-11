Sortie nature Les champignons de nos forêts Varennes-Vauzelles

Sortie nature Les champignons de nos forêts

Forêt des Bertranges Varennes-Vauzelles Nièvre

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

Sotie nature Les champignons de nos forêts proposée par Instant Nature, Christophe Page guide naturaliste cet automne.

Randonnée pédestre en forêt des Bertranges ou vous découvrirez les familles de champignons.

Ces sorties ont pour but de découvrir les variétés de champignons de nos forêts et d’en déguster crus ou cuits.

Après cette randonnée un apéritif casse croûte vous sera offert en forêt.

Rendez vous les 11 et 19 octobre ainsi que les 8 et 22 novembre de 9h à 12h.

Lieu de rendez vous donné à la réservation.

Lieu de la sortie: Forêt des Bertranges.

Infos au 03 86 57 98 76 .

Forêt des Bertranges Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 98 76 instant-nature-page@orange.fr

