[Sortie nature] Les coccinelles Ermenonville

[Sortie nature] Les coccinelles Ermenonville samedi 4 avril 2026.

[Sortie nature] Les coccinelles

1 Rue René de Girardin Ermenonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04 16:30:00

Date(s) :
2026-04-04

Ce petit insecte bien connu de tous dissimule bien des secrets !
Venez découvrir lesquels lors de cette balade !

️ Samedi 4 avril
de 14h30 à 16h30
Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Gratuit

Inscription auprès de Picardie Nature
pauline.delattre@picardie-nature.org
06.56.71.02.03
Ce petit insecte bien connu de tous dissimule bien des secrets !
Venez découvrir lesquels lors de cette balade !

️ Samedi 4 avril
de 14h30 à 16h30
Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Gratuit

Inscription auprès de Picardie Nature
pauline.delattre@picardie-nature.org
06.56.71.02.03   .

1 Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 6 56 71 02 03  pauline.delattre@picardie-nature.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? This little insect, well known to all, hides many secrets!
Come and find out what they are!

?? Saturday April 4th
? 2:30 pm to 4:30 pm
? Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Free

Registration with Picardie Nature
? pauline.delattre@picardie-nature.org
? 06.56.71.02.03

L’événement [Sortie nature] Les coccinelles Ermenonville a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois

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