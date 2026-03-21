[Sortie nature] Les coccinelles

1 Rue René de Girardin Ermenonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04 16:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Ce petit insecte bien connu de tous dissimule bien des secrets !

Venez découvrir lesquels lors de cette balade !

️ Samedi 4 avril

de 14h30 à 16h30

Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Gratuit

Inscription auprès de Picardie Nature

pauline.delattre@picardie-nature.org

06.56.71.02.03

Ce petit insecte bien connu de tous dissimule bien des secrets !

Venez découvrir lesquels lors de cette balade !

️ Samedi 4 avril

de 14h30 à 16h30

Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Gratuit

Inscription auprès de Picardie Nature

pauline.delattre@picardie-nature.org

06.56.71.02.03 .

1 Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 6 56 71 02 03 pauline.delattre@picardie-nature.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? This little insect, well known to all, hides many secrets!

Come and find out what they are!

?? Saturday April 4th

? 2:30 pm to 4:30 pm

? Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Free

Registration with Picardie Nature

? pauline.delattre@picardie-nature.org

? 06.56.71.02.03

L’événement [Sortie nature] Les coccinelles Ermenonville a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois