[Sortie nature] Les coccinelles Ermenonville
[Sortie nature] Les coccinelles Ermenonville samedi 4 avril 2026.
[Sortie nature] Les coccinelles
1 Rue René de Girardin Ermenonville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04 16:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Ce petit insecte bien connu de tous dissimule bien des secrets !
Venez découvrir lesquels lors de cette balade !
️ Samedi 4 avril
de 14h30 à 16h30
Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville
Gratuit
Inscription auprès de Picardie Nature
pauline.delattre@picardie-nature.org
06.56.71.02.03
Ce petit insecte bien connu de tous dissimule bien des secrets !
Venez découvrir lesquels lors de cette balade !
️ Samedi 4 avril
de 14h30 à 16h30
Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville
Gratuit
Inscription auprès de Picardie Nature
pauline.delattre@picardie-nature.org
06.56.71.02.03 .
1 Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 6 56 71 02 03 pauline.delattre@picardie-nature.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? This little insect, well known to all, hides many secrets!
Come and find out what they are!
?? Saturday April 4th
? 2:30 pm to 4:30 pm
? Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville
Free
Registration with Picardie Nature
? pauline.delattre@picardie-nature.org
? 06.56.71.02.03
L’événement [Sortie nature] Les coccinelles Ermenonville a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois