Sortie nature Les exceptionnelles prairies de Brée Route de la gare Brée

Sortie nature Les exceptionnelles prairies de Brée

Route de la gare Parking de la gare Brée Mayenne

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

2026-04-22

Sortie nature avec Mayenne Nature Environnement

Découvrons les zones humides à fritillaires, espèce remarquable en Mayenne, ainsi que la gestion de ces espaces préservés.

Bottes recommandées.

Inscription gratuite auprès de Mayenne Nature Environnement .

Route de la gare Parking de la gare Brée 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 97 56

English :

Nature outing with Mayenne Nature Environnement

