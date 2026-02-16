Sortie nature Les exceptionnelles prairies de Brée Route de la gare Brée
Sortie nature avec Mayenne Nature Environnement
Découvrons les zones humides à fritillaires, espèce remarquable en Mayenne, ainsi que la gestion de ces espaces préservés.
Bottes recommandées.
Inscription gratuite auprès de Mayenne Nature Environnement .
Route de la gare Parking de la gare Brée 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 97 56
English :
Nature outing with Mayenne Nature Environnement
