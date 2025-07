Sortie nature Les habitants des rivières Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

Sortie nature Les habitants des rivières Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie mercredi 16 juillet 2025.

Sortie nature Les habitants des rivières

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16 16:00:00

2025-07-16

Venez observer les bêtes vivants dans et autour de la rivière

Après une présentation des lieux, nous partirons à la rencontre des animaux liés aux zones humides, telles que la rivière l’Erve. Munis de filets, nous pourrons capturer, observer et comprendre ces bêtes aquatiques.

Sortie animée par Mayenne nature environnement

Durée 2h. Gratuit.

Prévoir des bottes et une tenue adaptée à la météo

Réservation par téléphone auprès du musée de Préhistoire 02 43 90 51 30

Rendez-vous au musée .

English :

Come and observe the animals living in and around the river

German :

Beobachten Sie die Tiere, die im und am Fluss leben

Italiano :

Venite a osservare gli animali che vivono nel fiume e nelle sue vicinanze

Espanol :

Ven a observar los animales que viven en el río y sus alrededores

