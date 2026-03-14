Sortie nature Les jumeaux de Loos-en-Gohelle et la fosse 11/19 Loos-en-Gohelle
Sortie nature Les jumeaux de Loos-en-Gohelle et la fosse 11/19 Loos-en-Gohelle dimanche 12 avril 2026.
Sortie nature Les jumeaux de Loos-en-Gohelle et la fosse 11/19
Base 11/19 Rue Léon Blum Bâtiment 5 Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Cette sortie vous est proposée par notre réseau de Guides Nature et Patrimoine Volontaires*.
Bernard, ancien mineur et guide bénévole, vous emmènera à la découverte de son histoire sur les sentiers allant du carreau de fosse aux terrils jumeaux. Une visite avec une touche personnelle qui ne manquera pas de vous étonner ! .
Base 11/19 Rue Léon Blum Bâtiment 5 Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 28 17 28 accueil@chainedesterrils.eu
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English :
This outing is offered by our network of Volunteer Nature and Heritage Guides*.
L’événement Sortie nature Les jumeaux de Loos-en-Gohelle et la fosse 11/19 Loos-en-Gohelle a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de Lens-Liévin