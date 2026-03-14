Sortie nature Les jumeaux de Loos-en-Gohelle et la fosse 11/19

Base 11/19 Rue Léon Blum Bâtiment 5 Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Cette sortie vous est proposée par notre réseau de Guides Nature et Patrimoine Volontaires*.

Bernard, ancien mineur et guide bénévole, vous emmènera à la découverte de son histoire sur les sentiers allant du carreau de fosse aux terrils jumeaux. Une visite avec une touche personnelle qui ne manquera pas de vous étonner ! .

Base 11/19 Rue Léon Blum Bâtiment 5 Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 28 17 28 accueil@chainedesterrils.eu

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English :

This outing is offered by our network of Volunteer Nature and Heritage Guides*.

L’événement Sortie nature Les jumeaux de Loos-en-Gohelle et la fosse 11/19 Loos-en-Gohelle a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de Lens-Liévin