Sortie nature les murets en pierres sèches de la Hague La Hague

Sortie nature les murets en pierres sèches de la Hague

3 Rue du Port La Hague Manche

Début : 2025-08-14 14:00:00

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Originaire de la Hague, naturaliste et formé à la maçonnerie de pierres sèches, Laurent vous présentera les typiques murets de pierres sèches qui quadrillent le paysage de la pointe de Goury. En extérieur, dans ce magnifique bout du monde, il reviendra dans un premier temps sur l’origine de ces constructions et leur rôle dans le parcellage et la lutte contre l’érosion.

Votre guide vous livrera les techniques ancestrales de ce savoir-faire détaillant les fondations du muret, la face, la pose, l’arase et le couronnement. Cette découverte de terrain vous amènera dans un second temps à faire des observations de la faune et de la flore sauvages qui vivent autour des murets pour comprendre ainsi leur intérêt écologique.

A partir de 7 ans.

Durée 1h15 environ. .

3 Rue du Port La Hague 50440 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

