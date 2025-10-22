SORTIE NATURE LES MYSTÈRES DE NOS FORÊTS Saint-Alban-sur-Limagnole

SORTIE NATURE LES MYSTÈRES DE NOS FORÊTS Saint-Alban-sur-Limagnole mercredi 22 octobre 2025.

SORTIE NATURE LES MYSTÈRES DE NOS FORÊTS

Rue de l’hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

Tendez l’oreille et ouvrez l’œil pour faire la connaissance des habitants des sous-bois.

Faites le moins de bruit possible, et laissez-vous embarquer par notre guide naturaliste, Grégory Chamming’s, dans cette balade pédagogique et accessible à tous.

Inscription obligatoire

Rue de l’hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

English :

Listen carefully and open your eyes to meet the inhabitants of the undergrowth.

Make as little noise as possible, and let our naturalist guide, Grégory Chamming’s, take you on an educational walk accessible to all.

Registration required

German :

Halten Sie die Ohren und Augen offen, um die Bewohner des Unterholzes kennen zu lernen.

Machen Sie so wenig Lärm wie möglich und lassen Sie sich von unserem Naturführer Grégory Chamming’s auf diesen pädagogisch wertvollen und für alle zugänglichen Spaziergang mitnehmen.

Anmeldung erforderlich

Italiano :

Ascoltate attentamente e tenete gli occhi aperti per individuare gli abitanti del sottobosco.

Fate meno rumore possibile e lasciate che la nostra guida naturalistica, Grégory Chamming’s, vi accompagni in una passeggiata educativa accessibile a tutti.

Registrazione obbligatoria

Espanol :

Escucha atentamente y mantén los ojos bien abiertos para detectar a los habitantes de la maleza.

Haga el menor ruido posible y déjese llevar por nuestro guía naturalista, Grégory Chamming’s, en un paseo educativo y accesible para todos.

Inscripción obligatoria

