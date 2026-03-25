Sortie nature « Les œufs des oiseaux » aux Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes
Sortie nature « Les œufs des oiseaux » aux Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes mercredi 1 avril 2026.
Sortie nature « Les œufs des oiseaux » aux Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes Mercredi 1 avril, 14h30 Ille-et-Vilaine
Apprenez en plus sur les oiseaux et leurs œufs dans un cadre de nature en ville : les Prairies Saint-Martin.
**Lieu** : Rennes (35)
**Point de rendez-vous** : Devant la Longère du 68 Canal Saint-Martin
**Horaire** : 14h30 à 16h30
**Réservation** : Oui
**Nombre de places** : 15
**Prix** : Gratuit
**Contact** : [reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)
Accompagnée d’une animatrice nature de la LPO, vous en apprendrez plus sur les oiseaux et leurs oeufs.
Une initiation à l’utilisation des jumelles sera également proposée pour affiner votre regard et mieux repérer les espèces présentes.
N’hésitez pas à apporter :
* Une paire de jumelles si vous en avez
* De bonnes chaussures de marche
Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à _**[reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)**_ en indiquant dans votre mail :
* La date de la sortie
* L’intitulé de la sortie
* Le nombre d’adulte(s)
* Le nombre d’enfant(s) et leur âge
* Un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin
* Comment vous avez entendu parler de cette sortie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-01T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-01T16:30:00.000+02:00
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reservation.bretagne@lpo.fr
Prairies Saint-Martin Canal Saint-Martin, Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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