Sortie nature, les oiseaux chanteurs du Bocage

La Réorthe Vendée

Début : 2026-03-17 09:00:00

fin : 2026-04-14 11:00:00

2026-03-17 2026-04-14

Sortie pour découvrir les oiseaux chanteurs du bocage

Venez participer à cette sortie longeant le Lay, pour découvrir et apprendre à reconnaître les oiseaux qu’on y trouve.

Sortie proposée en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.

La Réorthe 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

An outing to discover the songbirds of the bocage

