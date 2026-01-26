Sortie nature, les oiseaux chanteurs du Bocage La Réorthe
Sortie nature, les oiseaux chanteurs du Bocage La Réorthe mardi 17 mars 2026.
Sortie nature, les oiseaux chanteurs du Bocage
La Réorthe Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 09:00:00
fin : 2026-04-14 11:00:00
Date(s) :
2026-03-17 2026-04-14
Sortie pour découvrir les oiseaux chanteurs du bocage
Venez participer à cette sortie longeant le Lay, pour découvrir et apprendre à reconnaître les oiseaux qu’on y trouve.
Sortie proposée en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.
.
La Réorthe 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An outing to discover the songbirds of the bocage
L’événement Sortie nature, les oiseaux chanteurs du Bocage La Réorthe a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud