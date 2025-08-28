Sortie nature Les oiseaux de la Baie de Canche Étaples

Sortie nature Les oiseaux de la Baie de Canche

Clos saint victor Boulevard Bigot Descelers Étaples Pas-de-Calais

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-28

2025-08-28

A la découverte des oiseaux de la baie !

Avec sa multitude de milieux naturels, la Baie de Canche est un véritable paradis pour les oiseaux. Équipés de jumelles et d’une longue-vue, nous observerons les différentes espèces présentes sur le site (Tadorne de Belon, Huitrier pie, Spatule blanche, Tarier patre…). .

Clos saint victor Boulevard Bigot Descelers Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 13 93 nature.etaples@gmail.com

English :

Discover the birds of the bay!

German :

Auf Entdeckungsreise zu den Vögeln der Bucht!

Italiano :

Scoprite gli uccelli della baia!

Espanol :

Descubra las aves de la bahía

