Sortie nature les oiseaux de l’estuaire

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 10:30:00

fin : 2026-02-24 12:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Accompagné d’un guide professionnel d’Echos Nature, plongez au cœur de la nature pour une sortie captivante dédiée à l’observation des oiseaux migrateurs à La Plaine-sur-Mer.

Venez explorez les marais et les plages, des habitats naturels exceptionnels où se rassemblent de nombreuses espèces d’oiseaux.

Au programme

Cette sortie nature est l’occasion idéale pour les amoureux de la nature de se reconnecter avec l’environnement, d’apprendre sur les comportements migratoires et de profiter de paysages à couper le souffle.

Ça sera une sortie qui visera à découvrir les oiseaux qui viennent fréquenter notre estuaire chaque hiver.

Venez éveiller vos sens et partager un moment de convivialité et de découverte. Préparez vos jumelles et votre curiosité, et laissez-vous émerveiller par le spectacle naturel du peuple migrateur !

Informations pratiques

Inscription obligatoire auprès d’Echos Nature

Équipements à prévoir vêtements adaptés à la météo, chaussures fermées, jumelles si possible

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription

Réservez-vite, le nombre de places est limité !

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 48 50 23 vincent@echosnature.fr

English :

Accompanied by a professional Echos Nature guide, plunge into the heart of nature for a captivating outing dedicated to the observation of migratory birds at La Plaine-sur-Mer.

