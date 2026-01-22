Sortie nature Les oiseaux de Trunvel Tréogat
Lieu-dit Kerbinigou Tréogat Finistère
Depuis le cordon de galets de la plage en passant par les pairies ou encore la roselière faites connaissance avec une biodiversité unique !
Terminez la sortie par la visite de la station ornithologique de Trunvel. Durée 1 h 30
Réservation obligatoire au 06 73 86 64 71 ou animateur.enviro@cchpb.com .
Lieu-dit Kerbinigou Tréogat 29720 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71
