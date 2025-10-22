Sortie nature les oiseaux d’eau à Istres Istres
Sortie nature les oiseaux d’eau à Istres Istres mercredi 22 octobre 2025.
Bouches-du-Rhône
Sortie nature les oiseaux d’eau à Istres Mercredi 22 octobre 2025 de 9h30 à 12h. Etang de Rassuen Istres Bouches-du-Rhône
Début : Mercredi 2025-10-22 09:30:00
fin : 2025-10-22 12:00:00
2025-10-22
Au travers d’une balade à l’étang d’Entressen, accompagnés par un ornithologue de la LPO PACA, venez observer les oiseaux d’eau de l’étang de Rassuen, de la discrète Bécassine au flamboyant flamant.
À partir de 7 ans. .
Etang de Rassuen
Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 16 01 11 mathieu.beraud@lpo.fr
English :
Join an ornithologist from LPO PACA on a walk around the Etang d’Entressen to observe the water birds of the Etang de Rassuen, from the discreet Snipe to the flamboyant Flamingo.
German :
Bei einem Spaziergang zum Etang d’Entressen, begleitet von einem Ornithologen des LPO PACA, können Sie die Wasservögel des Etang de Rassuen beobachten, von der unauffälligen Bekassine bis zum flammenden Flamingo.
Italiano :
Unitevi a un ornitologo dell’LPO PACA in una passeggiata intorno al lago Entressen per osservare gli uccelli acquatici del lago Rassuen, dal discreto beccaccino al fenicottero sgargiante.
Espanol :
Acompañe a un ornitólogo de LPO PACA en un paseo por el lago Entressen para observar las aves acuáticas del lago Rassuen, desde la discreta agachadiza hasta el extravagante flamenco.
L’événement Sortie nature les oiseaux d’eau à Istres Istres a été mis à jour le 2025-04-09 par Office de Tourisme d’Istres